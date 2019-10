Mercati Borse miste, bene Milano

Milano

di Sabrina ManfroiI dati diffusi in mattinata sugli indici Pmi dell'Eurozona confermano un crollo di quello tedesco e un rallentamento a livello europeo. Prosegue mista la seduta per le borse europee con Francoforte chiusa per festivita'. Milano sale di mezzo punto percentuale, Parigi guadagna lo 0,70%, Londra invece e' in calo -0,34%.Sempre in luce a Piazza Affari Banco Bpm +2,85% con Ubi che guadagna l'1% e Mediobanca +2,18% , sale anche Diasorin +2,66% e Moncler +2,31%. Male l'auto, Fca -1,45% Pirelli -1,18%. Spread a 144 punti base, Btp decennale sul secondario allo 0,86%.