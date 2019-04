Mercati Borse miste, crolla la Juve

di Sabrina Manfroi Apertura mista per Wall Street, il Dow Jones cede lo 0,10% bene invece il Nasdaq. In Europa la seduta prosegue in rialzo, anche Milano ora guadagna lo 0,40%, Parigi e Francoforte +0,6%, invariata Londra.A Piazza Affari prosegue il calo della Juventus –15,7% anche se il bilancio dell’ultimo anno resta ampiamente positivo, +131%. Bene i bancari: Ubi Banca +3,8%, in luce Poste Italiane +4,2%.Lo spread è a 254 punti base, al 2,61% il rendimento decennale.