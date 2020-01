Mercati Borse miste giù lo spread

Condividi

Milano

di Sabrina ManfroiAvvio poco mosso per Wall Street dopo i dati positivi sull'occupazione. DJ e Nasdaq sono sopra la parita' dopo i nuovi record aggiornati nelle ultime sedute. In Europa la seduta prosegue mista. Milano e Francoforte salgono dello 0,2%.In netto calo lo spread che si porta a 154 punti base, col rendimento all'1,31%. E sul fronte dei titoli di Stato, oggi buona domanda per i Bot annuali. Collocati tutti i 7 miliardi in asta. Il rendimento è sceso al -0,242%.A Piazza Affari sotto osservazione Mps: dopo una promozione da parte dell'agenzia Moody's, il titolo vola del 15%per cento.L'allentamento delle tensioni si fa sentire anche sul prezzo del petrolio Brent: si è stabilizzato a 65,20 dollari al barile, dopo aver sfiorato i 71 dollari nei giorni scorsi. Oro sempre sopra i 1.552 dollari l'oncia.