Mercati Borse miste, in calo lo spread

di Sabrina Manfroi Seduta debole e contrastata in Europa in attesa delle decisioni delle Fed in materia di tassi di interesse, dove è atteso un terzo aumento. Milano cede lo 0,10%, come Francoforte, Parigi +0,33%, positiva anche Londra.In calo lo spread, a 227 punti base, il rendimento decennale scende allo 2,81% in attesa di conoscere i dettagli della politica economica italiana. In calo anche i rendimenti dei Bot a 6 mesi, allo 0,20%.Tra i titoli in evidenza Terna, Poste e Bper, +0,70%, male Telecom -2,7% e Stm -1,6%. L'euro sul dollaro a quota 1,1755.