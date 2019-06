Mercati Borse mondiali, continua l'onda rialzista. Diasorin scivola dopo il piano industriale

di Fabrizio Patti Dopo la chiusura positiva di ieri, anche oggi le borse europee partono con il piede giusto. Milano +0,36%, sugli stessi livelli di Parigi. Migliore borsa Francoforte, che ieri era chiusa e che sale di un punto percentuale.Continua l'onda rialzista che deriva dalle 5 sedute in crescita di Wall Street e che questa mattina ha fatto salire anche le borse asiatiche. Nell'ultima settimana sia l'indice Dow Jones Industrial che il Nasdaq hanno avuto una crescita di oltre il 5% e hanno recuperato i valori di un mese fa, dopo un maggio debole.Ieri il presidente statunitense Trump ha detto che alzerà i dazi contro la Cina se non incontrerà il presidente cinese Xi Jinping.A Milano in apertura bene il settore automobilistico, migliori titoli Ferrari e Fca.Scende invece Diasorin, società del settore della diagnostica, che questa mattina ha presentato il piano industriale.Spread stabile, a quota 257 punti base, uno in meno di ieri.Davanti due giorni importanti per verificare la fiducia dei mercati verso i conti italiani: mercoledì l'emissione di Bot, giovedì quella da 6 miliardi e mezzo di euro di Btp a medio-lunga scadenza, giorno che vedrà anche l'Eurogruppo che si occuperà anche della procedura di infrazione contro l'Italia.