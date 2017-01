Mercati Borse mondiali incerte nell'attesa di Trump

di Riccardo Venchiarutti L’apertura incerta di Wall Street non cambia il senso della giornata sui mercati che appaiono guardinghi in attesa delle prime mosse successive all’insediamento di Trump alla Casa Bianca.A Piazza Affari il Ftse Mib limita la flessione allo 0,11%, poco mossi anche gli altri listini europei Londra sale dello 0,18%, Parigi cede mezzo punto, Francoforte guadagna lo 0,20%. Sul listino milanese perdite larghe per Telecom – 1,73% e Generali – 1,54% mentre salgono i titoli del lusso con Ferragamo a + 1,75%.Sul mercato valutario, si è arrestato il calo del dollaro che era sceso ieri ai minimi da un mese dopo le parole del presidente eletto Trump sulla valuta considerata "troppo forte". Ora scambia a 1,0684 con l’Euro. Stabile lo spread a 157 punti base.Ore 15.45