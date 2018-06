Borse negative. Il timore della guerra dei dazi

di Giancarlo Zanella Le borse europee aprono la seduta in rialzo, ma ripiegano rapidamente in mattinata. Il timore di una guerra commerciale preoccupa gli investitori. Domani, l’Unione Europea risponderà infatti ai dazi americani su acciaio e alluminio con misure del 25% su diversi prodotti Usa, per quasi 3 miliardi di €. I riflessi a Francoforte si vedono soprattutto sui titoli automobilistici che cedono fra il 3 e il 4%. La borsa tedesca trascina al ribasso le altre piazze (Parigi cede mezzo punto percentuale, Madrid quasi un punto), in particolare Milano. Piazza Affari perde infatti quasi l’1,5%, risultando la peggiore in Europa. Il mercato azionario milanese risente anche delle tensioni tornate sul mercato obbligazionario con lo spread Btp-Bund che si amplia a 234 punti base, mentre il rendimento del nostro decennale risale al 2,68%. Si indebolisce ulteriormente l’euro scambiato poco sopra 1 dollaro e 15 cent.