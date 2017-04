Borse negative, Milano maglia nera

di Sabrina Manfroi Si chiude in calo la seduta per le piazze europee dopo una giornata che sembrava essere senza spunti. Negativa anche Wall Street.Nel vecchio continente la peggiore è Milano -1,22%,Francoforte 0,45%, Londra -0,55% e Parigi -0,71%. A pesare sul listino i titoli bancari e Fca. Quest'ultima perde il 4,98% dopo il calo del 5% delle vendite negli Usa. Bper -3,50%, Unicredit -2,70%. In evidenza Saipem, maglia rosa del listino, guadagna oltre il 3%.Si allarga lo spread, che sale a 205 punti base, il rendimento decennale è al 2,32%.Euro quota1,0655 sul dollaro.