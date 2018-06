Mercati Borse negative in Europa, piatta Wall Street

Condividi

di Sabrina Manfroi Apre piatta Wall Street dopo il dato sul pil del 1° trimestre inferiore alle attese e in frenata al + 2%. Il DJ è sotto la parità, Nasdaq +0,10%. In Europa la seduta prosegue al ribasso, con Francoforte maglia nera -1,28%, Milano -0,7%, Parigi -0,90%, Londra -0,25%. Lo spread coi bund tedeschi sale a 250 punti mentre il rendimento sul btp decennale si porta a 2,81%. Scivolone per Stm -4,9%, Prysmian -4,5%, Fca -4%. Sale Unicredit, +1,5%, Intesa Sanpaolo e Banco Bpm +0,9%. Euro ancora sotto quota 1,16 sul dollaro, a 1,15 77.