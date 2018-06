Mercati Borse negative nella prima seduta della settimana

di Giancarlo Zanella Giornata caratterizzata dalle vendite su tutti i principali mercati azionari. In Europa, si salva Londra che termina la seduta appena sotto la parità. Anche Milano, che era arrivata a perdere l’1%, in chiusura limita le perdite allo 0,41%.Le peggiori sono Zurigo, - 1,42%, e Francoforte, - 1,36%. A Francoforte pesa il calo di Volkswagen, - 4,33%, dopo gli ulteriori sviluppi del cosiddetto caso Dieselgate e l’arresto questa mattina dell’Amministratore Delegato di Audi Rupert Stadler. Gli altri listini: Madrid – 0,83%, Parigi – 0,93%.Anche i mercati americani sono in calo con il Dow Jones che cede poco più di mezzo punto percentuale. Sul mercato secondario dei titoli di stato si riduce a 215 punti base lo spread Btp-Bund, mentre il rendimento del nostro decennale scende al 2,54%. Euro infine in lieve recupero scambiato poco sopra 1 dollaro e 16 cent.