Borse nervose, Milano negativa. Spread in calo

di Maria Giovanna Lorena Seduta nervosa per le borse europee. Inizialmente tranquille, con rialzi o perdite di lieve entità, successivamente hanno imboccato tutte la via dei ribassi. Ma a metà seduta si stanno riportando in parità. -0,21% Milano, Francoforte +0,18%, Londra +0,08%, Parigi -0,01%: mercati ancora spaventati dalla prospettiva di una guerra commerciale con un impatto negativo imprevisto sulla crescita globale.A Milano soffrono soprattutto i titoli bancari, mentre si salva il comparto legato all'energia, dopo il nuovo rialzo dei prezzi del greggio.Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si attesta a 254 punti base, con il rendimento del nostro decennale al 2,85%.Stabile l'Euro: 1,1640 il cambio con il Dollaro.