Borse nervose, Milano sale. Btp decennale vicino al 3%

di Marzio Quaglino Saliscendi in Borsa con finale però positivo quasi per tutte. Trainata da Wall Street, Milano ed le altre piazze europee hanno recuperato sul finale. Solo Parigi ha chiuso appena sotto la parità (-0,06%), mentre Londra e Francoforte hanno messo a segno un progresso di 3 decimali di punto percentuale. Poco meno ha fatto Milano con il Ftse Mib a +026%.Sull’ottovolante anche i titoli bancari. Al termine delle contrattazioni solo Intesa è in calo (-0,52%), migliore trai titoli più importanti Finecobank (+5,93%) grazie alla raccolta particolarmente positiva.Dati meno buoni sul versante dei titoli di Stato. Lo spread è salito in mattinata oltre i 250 punti base per poi tornare a 246, ma è il rendimento del Btp decennale a riportarsi su valori particolarmente elevati al 2,93%.L’ipotesi che nella prossima riunione la Bce decida la fine dell’acquisto di titoli, il quantitative easing, rafforza l’euro sul dollaro con il cambio arrivato a quota 1,1775.