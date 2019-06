Mercati Borse ottimiste, scende ancora lo spread

Milano

di Sabrina ManfroiAvvio in rialzo per Wall Street, che si appresta a mettere a segno la settima giornata consecutiva con il segno positivo: Dj +0,6%, Nasdaq +1%. In Europa le borse consolidano i rialzi: Francoforte +1,45%, Milano e Parigi +0,9%, Londra +0,55%.In evidenza a Piazza Affari Stm +2,8%, Cnh +2,7%, Banca Generali +2,5%. In fondo al listino prosegue il calo di Diasorin dopo il piano industriale, -2,6%.Si raffredda lo spread, 254 punti base col rendimento decennale che scende al 2,31%. Euro su dollaro 1,1315.