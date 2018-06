ECONOMIA

2018/06/08 09:51

Aperture in rosso per le borse, in rialzo lo spread

Condividi di Michela Coricelli Borse europee nervose in attesa dei lavori del G7 in Canada. Pesano i timori di un inasprimento della guerra commerciale innescata dai dazi americani. Alle 9,30 Milano cede l'1,05%, ma la peggiore è Francoforte (-1,14%). Perdono oltre mezzo punto Londra, Madrid e Parigi.



Anche le borse asiatiche oggi hanno chiuso in calo sulla scia delle tensioni commerciali mondiali. Tokyo ha ceduto lo 0,56%, Shanghai e Hong Kong l'1,36%.



Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco in rialzo questa mattina, si riallarga a 260 punti base. Sale il rendimento del nostro decennale al 3,03%.



