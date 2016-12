Mercati Borse piatte, MPS sospesa Gli indici sono poco mossi e gli scambi ridotti

di Paolo Gila Apertura all’insegna della stabilità per Piazza Affari e per le altre borse europee operative (Londra è infatti chiusa per festività). Gli indici sono poco mossi e gli scambi ridotti.Milano ha segnato -0,10% in avvio di contrattazioni, salvo poi portarsi poco sopra la parità. Il titolo MPS è sospeso. La Consob ha disposto il congelamento delle compravendite dei titoli della banca toscana fino a quando non sarà chiarito il quadro del suo piano di risanamento rispetto alla BCE.In evidenza pochi titoli. Salgono gli energetici con il petrolio in risalita a 53 dollari il barile per il WTI. Stabile lo spread a 160 punti base con il rendimento dei btp all’1 e 81% e i Bund allo 0,21%.Calma piatta anche per l’euro a quota 1,04 e 45 contro dollaro.