Mercati Borse piatte, spread sotto i 130 punti base

Condividi

di Sabrina Manfroi Avvio sotto la parita' per Wall Street mentre in Europa la seduta prosegue poco mossa in attesa del voto del Parlamento britannico previsto per domani. Male solo Parigi che perde mezzo punto percentuale. Milano sopra la parita'. In calo ancora lo spread, a 129 punti base, il rendimento decennale è allo 0,90%.Unipolsai e Bper in rialzo, in fondo al listino Leonardo -3,40% e Moncler -2,97%. L'euro resta sopra quota 1,11 sul dollaro, a 0,8660 sulla sterlina.