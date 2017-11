Borse piatte, in rialzo il prezzo del petrolio



di Sabrina Manfroi Seduta incerta per le piazze europee, mentre a Wall Street ancora rialzi per il Nasdaq.Milano chiude a -0,05%, Londra sopra la parità, Francoforte -0,7%, Parigi -0,19%. In luce il prezzo del petrolio, ai massimi degli ultimi due anni dopo che in Arabia Saudita, principale produttore di greggio, è in corso un attacco all'establishment con decine di arresti.Il Brent di Londra è salito sopra i 63 dollari al barile, il Wti a 56$. Tra i titoli in evidenza, Yoox +3,18%, Saipem +1,7%. Campari perde il 2,5%, Bper -1,6%.In calo anche l'euro sul dollaro, sotto quota 1,16.