Mercati Borse piatte, sale l’oro

di Sabrina Manfroi Avvio di seduta praticamente invariato per i principali indici europei dopo la chiusura negativa di Tokyo, -0,6%. I mercati attendono gli sviluppi sia sul fronte dei dazi sia sulla questione Brexit.Milano cede lo 0,03%, in linea con Parigi e Francoforte, sopra la parità Londra. A Piazza Affari in luce Banco Bpm e Ubi Banca mentre scivolano Fca e Pirelli - 0,8%, Saipem -0,9%.Stabile lo spread mentre continua a rafforzarsi il prezzo dell'oro, a 1508 dollari l’oncia.