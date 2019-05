Mercati Borse, piccolo rimbalzo In evidenza a Piazza Affari, ieri penalizzata dallo stacco dei dividendi, Telecom che balza del 2,97%. In fondo al listino Bper -1%. Euro su dollaro a 1,1148

di Sabrina Manfroi Avvio in rialzo per le borse europee dopo la frenata della vigilia, sulla scia del nuovo bando Usa alle forniture di Huawei. Bando che ora sembra sia stato sospeso per tre mesi. I principali indici europei guadagnano circa mezzo punto percentuale, piu' cauta Parigi, +0,20%.Lo spread scende a 276 punti base, stabile il rendimento decennale al 2,69%.In evidenza a Piazza Affari, ieri penalizzata dallo stacco dei dividendi, Telecom che balza del 2,97%. In fondo al listino Bper -1%. Euro su dollaro a 1,1148