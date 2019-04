Borse poco mosse, euro stabile

di Paolo Gila Chiusura incolore per le principali piazze europee che hanno risentito dell’andamento poco mosso di Wall Street, dove gli indici Dow Jones e Nasdaq si muovono intorno alla parità.Milano ha segnato alla fine delle contrattazioni un avanzamento dello 0,06%. Londra ha ceduto lo 0,05%. In leggero progresso Francoforte +0,25%. La migliore è stata Parigi con un +0,66%.A Piazza Affari in evidenza soprattutto i bancari e i titoli legati al lusso.In calo lo spread Btp/Bund, a 238 punti base con il rendimento dei decennali al 2 e 38% dopo il buon esito dell’asta dei Btp a 3,7 e 15 anni, con il collocamento di 8 miliardi di euro complessivi.L’euro contro dollaro è stabile a quota 1,12 e 65.