Mercati Borse poco mosse in attesa della Fed

di Paolo Gila Prudenza su tutti i listini, statunitensi compresi, per l’attesa delle comunicazioni di politica monetaria da parte della Federal Reserve, previste verso le 20 ora italiana.A New York il Dow Jones e il Nasdaq viaggiano poco sopra la parità. In questo clima Milano è stata la migliore in Europa con un guadagno dello 0,41%. Londra ha ceduto mezzo punto, Francoforte ha perso lo 0,19% mentre Parigi ha chiuso a +0,16%.A Piazza Affari sono stati apprezzati i bancari e gli industriali, contrastati energetici e utilities. Lo spread btp/bund ha chiuso a 242 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 12%. Euro contro dollaro a quota 1,12 e 20.