Mercati Borse positive, Fca e Renault volano

di Michela Coricelli Proseguono tutte positive le borse europee, il giorno dopo il voto. Brilla in particolare Atene in rialzo di cinque punti e mezzo, mentre le principali piazze del Vecchio Continente si limitano a rialzi più moderati.Dopo una mattina veramente sprint Piazza Affari perde quota e guadagna lo 0,3% in linea con Parigi, mentre Francoforte segna +0,65%. Chiuse per festività Londra e oltreoceano Wall Street.A Milano protagonista assoluto della seduta è il titolo Fca, dopo la proposta di fusione a Renault. Alle 15,30 il titolo è in rialzo dell'11%. Sulla borsa di Parigi intanto Renault guadagna il 15%.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco rialza la testa dopo una mattinata piuttosto tranquilla e si allarga a 276 punti base, con il rendimento del decennale al 2,61%.L'euro si scambia a 1,1192 contro dollaro.