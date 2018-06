Borse positive. Milano la migliore

di Giancarlo Zanella Piazza Affari si conferma il listino più vivace in questa prima seduta della settimana. L’indice dei quaranta titoli principali guadagna oltre il 2% grazie agli acquisti concentrati soprattutto sui titoli bancari. Unicredit e Intesa Sanpaolo sono in progresso di cinque punti. Bene anche gli assicurativi e gli industriali. Positive anche tutte le altre piazza azionarie con Londra, Zurigo e Madrid che si avvicinano all’1% di guadagno. Intorno al mezzo punto percentuale il rialzo di Francoforte. Marginale il progresso di Parigi. Alla vigilia delle prime aste di titoli di stato di giugno, si riduce a 245 punti base lo spread Btp-Bund mentre il rendimento del nostro decennale scende al 2,92%. In recupero anche l’euro che tuttavia torna sotto il cambio di 1 dollaro e 18 cent.