Mercati Borse positive, accelera Wall Street

di Michela Coricelli Chiusure positive per le borse europee, con l'unica eccezione di Londra (-0,05), che lima le perdite della mattinata ma resta negativa a causa delle tante incertezze legate al futuro della Brexit.Milano guadagna lo 0,36%, Parigi lo 0,67% e Francoforte lo 0,17%.A Piazza Affari seduta record per Moncler: il titolo guadagna l'11,33% dopo la presentazione dei conti del gruppo, positivi nonostante la situazione di Hong Kong, importante piazza per la società italiana. Bene anche Pirelli, Leonardo e Prysmian in rialzo di oltre il 2%.Wall Street continua a migliorare. Dopo una partenza debole e contrastata, il Dow Jones e il Nasdaq accelerano con rialzi superiori a mezzo punto. Anche oltreoceano si guarda soprattutto alle trimestrali.Impennata dell'oro: il bene rifugio per eccellenza sfiora i 1.508 dollari l'oncia.