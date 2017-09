Borse positive, attesa per dati Usa

di Sabrina ManfroiIndici in rialzo in Europa. Dopo il dato sul pil, +1,5% la variazione sul secondo trimestre del 2016, Milano sale dello 0,63%, in linea con Francoforte. Parigi +0,80%, Londra sopra la parita’. Nuovo recupero per la moneta unica che trona sopra quota 1,19 sul dollaro. Tra i titoli in evidenza ancora Fca +2,77%, Stm +1,8%, Brembo +1,7%. In coda al listino Telecom che cede lo 0,75%.Nel pomeriggio sono attesi i dati sull’occupazione negli Usa. Lo spread e’ a 169 punti base il rendimento decennale al 2,07%.Aggiornamento ore 12,30