Borse positive, bene l'auto

di Sabrina ManfroiAncora una seduta positiva per le borse europee: Milano +0,61%, Londra +0,31%, Parigi +0,48%, Francoforte +0,92%. Partita in grande spolvero Wall Street, si sgonfia e viaggia intorno alla parità . Spread in calo, a 254 punti base, rendimento decennale al 2,31%. Ben comprati i titoli industriali, a partire da quelli del settore dell'auto: Fca sale dello 0,94%, Cnh del 2,05%, Ferrari + 1,34%.Dopo la presentazione del piano industriale soffre Diasorin, -3,43%. Fuori dal listino principale rimbalzo del Credito Valtellinese, che sale di oltre 5 punti percentuali in attesa della presentazione del piano industriale la prossima settimana.Euro su dollaro a 1,1320.