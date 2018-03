Mercati Borse positive, debole Londra

di Giancarlo Zanella Prima seduta della settimana in leggero rialzo per le principali piazze azionarie europee. Debole Londra dove prevale un modesto segno negativo. Le migliori sono Francoforte, Zurigo e Madrid che guadagno intorno al mezzo punto percentuale. In rialzo anche Milano e Parigi.A Piazza Affari, in evidenza Italgas, il migliore fra i titoli principali, che guadagna oltre il 2%. Bene anche Poste Italiane, Snam, Enel ed Eni. Vendite su Telecom Italia che cede poco più dell’1%. Sul mercato obbligazionario, spread Btp-Bund a 130 punti base con il rendimento del nostro decennale all’1,93%.Oggi, il tesoro ha collocato 6,5 miliardi di € di Bot annuali (richiesta superiore ai 10 miliardi) con un interesse stabile: - 0,403%. Sul mercato valutario, euro scambiato con 1 dollaro e 23 cent.Aggiornameto ore 12,37