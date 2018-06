Borse positive, debole l’euro

di Sabrina Manfroi Tentativo di rimbalzo dopo i ribassi della prima parte della settimana per le borse. In avvio Milano sale dello 0,9%, Francoforte sale dello 0,40%, Londra guadagna lo 0,80% mentre Parigi ritarda l'apertura. L'intonazione positiva dei mercati arriva questa mattina dall'Asia dove i listini sono positivi e Tokyo chiude a +1,2%, mettendo da parte le tensioni commerciali internazionali.A Piazza Affari in luce i bancari mentre lo spread si restringe a 214 punti base. Il rendimento decennale scende al 2,55%. In coda al listino Ferragamo, che perde il 7% dopo essere stata sospesa al ribasso. Oggi il focus è rivolto soprattutto ai discorsi che i banchieri centrali pronunceranno nel corso del Forum Economico in corso a Sintra, in Portogallo. Sempre debole l'euro, a 1,1570 sul dollaro.