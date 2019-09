Mercati Borse positive, ipotesi distensione Usa-Cina

di Michela Coricelli Dopo una falsa partenza debole, con il freno a mano tirato, le borse europee si assestano in territorio positivo. Milano in rialzo dello 0,29% e Londra dello 0,40%, Parigi guadagna lo 0,34% e Francoforte lo 0,28%.In Asia prudenza in attesa di novità dal fronte della politica americana, con i guai di Trump e la possibilità di impeachment. Proprio Trump, però, parlando di un possibile accordo a breve tra Usa e Cina sui dazi, ha modificato l'andamento ieri di Wall Street. Chiusura positiva in particolare per il Nasdaq, che ha guadagnato un punto.Oggi in Italia asta di Bot semestrali: vengono offerti 6,5 miliardi di euro.Nel frattempo lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco resta stabile a 142 punti base con il rendimento del nostro decennale allo 0,83%.