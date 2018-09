Mercati Borse positive nella settimana: Milano a +3%

di Sabrina Manfroi Giornata in rialzo per le borse europee che chiudono la settimana con buoni progressi. Milano +0,69%, nelle cinque sedute il Ftse Mib sale del 3%. Londra la migliore guadagna 1,67%, Francororte +0,82%, Parigi +0,78%.A sostenere i mercati i nuovi record in avvio di seduta di Wall Street che però, al momento della chiusura delle piazze europee, rallenta il corso.Tra i titoli in evidenza Banca Mediolanum +2,57% e Ubi Banca +2,23%. In luce anche Cnh +2,83% mentre soffrono Bper -1,92% e Pirelli -1,19%. Lo spread chiude a 237 punti base, il rendimento scende al 2,83%.L'euro sul dollaro scambia a quota 1,1745.