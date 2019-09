Mercati Borse positive, pieno all'asta dei Bot

di Michela Coricelli E' decisamente migliorato l'andamento delle borse europee, nonostante il bollettino economico della Bce sottolinei – per l’eurozona - le "incertezze connesse a fattori geopolitici, alla crescente minaccia del protezionismo e alla vulnerabilità dei mercati emergenti", citando esplicitamente la Brexit.Milano a mezzogiorno guadagna oltre mezzo punto, in linea con Parigi e Francoforte, mentre Londra - maglia rosa oggi - accelera e segna un rialzo di oltre un punto.A Piazza Affari bene il comparto industriale, mentre risulta debole il bancario. Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è in lieve rialzo a 143 punti base con il rendimento del decennale allo 0,84%.Il Tesoro intanto ha collocato in asta 6,5 miliardi di Bot a sei mesi, strappando un rendimento ancora negativo pari a -0,224%, dunque in ulteriore calo rispetto al -0,217% dell'analoga asta di agosto. La domanda è stata di oltre 10 miliardi.