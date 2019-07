Borse positive, più debole Milano. Spread ai minimi da oltre un anno

di Sabrina Manfroi Mercati positivi in questo avvio di settimana e di mese di luglio.Milano sul finale lima i guadagni allo 0,09%, ma lo spread si porta a 230 punti base col rendimento decennale che scende all'1,94%, valori che non si vedevano dal maggio 2018.Londra e Francoforte salgono dell'1% mentre Wall Street viaggia in buon rialzo. A Milano vendite su Atlantia, la prospettiva di revoca delle concessioni autostradali pesa per oltre il 3%. male i bancari, Ubi e Unicredit hanno perso introno al punto e mezzo percentuale. Vola Stm che balza del 4,2%, bene anche i petroliferi, Tenaris +2,5%, Saipem +2,38%, e i titoli dell'auto, guidati da Pirelli +2,08%. Euro in calo a 1,1308 sul dollaro.