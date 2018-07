Mercati Borse positive, senza eccessi

Milano

di Sabrina ManfroiSeduta positiva per le borse europee che hanno chiuso tutte in rialzo, nonostante la revisione al ribasso delle stime di crescita dell'Eurozona da parte della Commissione Europea.Milano la piu' debole, +0,38%, Londra +0,78%, Parigi +0,97%, Francoforte +0,61%. Positiva anche Wall Street, col DJ che guadagna lo 0,80%, il Nasdaq lo 0,90%. Sul fronte titoli brilla nel finale Brembo +2%, bene anche Ferrari, Terna e Moncler, +1,9%. In calo invece Telecom - 2,75%, Banca Generali -1,81%, Azimut -1,54%.L'euro sul dollaro resta sotto quota 1,17.