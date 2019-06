Borse positive: si spera nel vertice G-20

di Michela Coricelli Apertura in moderato rialzo per Wall Street. Sia il Dow Jones che il Nasdaq guadagnano subito un quarto di punto percentuale.Sui mercati prevale l'ottimismo, in vista dell'incontro tra il presidente americano e quello cinese, domani al vertice G-20 di Osaka in Giappone.Anche le borse europee procedono in territorio positivo: Milano guadagna lo 0,39%, Parigi e Francoforte oltre mezzo punto e Londra lo 0,19%.Non si arrestano le polemiche politiche su Atlantia. A Piazza Affari il titolo rimbalza a +0,88% dopo la difficile seduta di ieri.Il titolo migliore è Finecobank a +2,17% mentre il peggiore è Snam a -1,93%.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco scende a 242 punti base con rendimento al 2,10%. L'euro si scambia a 1,1381 contro il dollaro.