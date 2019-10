Mercati Borse positive, solo Londra frena

di Michela CoricelliLe borse europee proseguono la seduta in territorio positivo, con unica eccezione negativa Londra, che perde un quarto di punto.Milano guadagna lo 0,63% in linea con Parigi, Francoforte lo 0,50%, ma la migliore oggi - nonostante le forti tensioni in Catalogna - è la borsa di Madrid, in rialzo dello 0,77%.A Piazza Affari oggi il titolo migliore è Poste Italiane (+2,27%), ma in generale vanno molto bene gli industriali (con Pirelli che sale dell'1,77%) e i bancari (Mediobanca +1,43%). Procedono positivi anche i titoli del comparto lusso.L'indice della fiducia delle impese tedesche scende, ma meno delle attese. Più che alla Germania, però, si continua a guardare alla Gran Bretagna: sulla Brexit prevale oggi un cauto ottimismo.