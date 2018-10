Borse positive, spread in leggero calo

Condividi

di Michela Coricelli Aperture positive per Milano e le altre borse europee, che cercano di archiviare le eprdite di ieri, pesanti dopo la decisione della Commissione europea sulla manovra italiana.Milano in rialzo dello 0,35% in linea con Francoforte, Londra guadagna mezzo punto e Parigi tre quarti di punto.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si riduce a 312 punti base, mentre il rendimento del nostro decennale è al 3,53%.Tokyo ha chiuso in moderato rialzo a +0,37%, mentre l'ultima chiusura di Wall Street è stata ancora in rosso.