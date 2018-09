Mercati Borse positive sulla scia dei record di Wall Street

di Michela CoricelliAperture positive per le borse europee, sulla scia delle asiatiche e dei nuovi record di Wall Street: la guerra dei dazi e la Brexit in questo momento non preoccupano gli investitori.Milano in rialzo dello 0,81%, Francoforte + 0,70%, Londra +0,65% e Parigi guadagna quasi mezzo punto percentuale.In Asia euforia per la cinese Shanghai a +2,1%, Tokyo chiude a +0,8% e Hong Kong segna un progresso di un punto e mezzo.A Wall Street massimi storici per lo S&P 500 (+0,78%) e rally per il Dow Jones (+0,95%).L'euro si rafforza e si riavvicina alla soglia di 1,18 sul dollaro.