Borse positive, svetta Londra

di Michela Coricelli Chiusure positive per le borse europee, anche se i mercati si muovono a due velocità. Londra sprint in attesa del voto della Camera dei Comuni sulla Brexit, termina a +0,68%; Milano si accontenta di un guadagno dello 0,04%, Francoforte dello 0,5% e Parigi dello 0,17%.In attesa della risposta dell'Italia alla lettera con cui la Commissione europea chiede chiarimenti sulla manovra, lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco non registra tensioni e resta a 129 punti base, con il rendimento del nostro decenale in lieve rialzo allo 0,92%.A Piazza Affari i titoli migliori sono Recordati e Azimut (+1,6%), mentre il peggiore è stato Campari a -1,8%.Intanto Wall Street prosegue contrastata, influenzata da una parte dalle trimestrali dei grandi gruppi american, dall'altra dalle attese per nuovi sviluppi sul fronte commerciale dei dazi Usa-Cina. Dow Jones a +0,15% e Nasdaq -0,13%.