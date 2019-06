Borse positive, timori per economia Usa

di Michela Coricelli Chiusure positive per tutte le borse europee, dopo una seduta piuttosto volatile, a conferma del nervosismo degli investitori per le tensioni commerciali internazionali.Milano guadagna lo 0,36%, Londra lo 0,32%, Francoforte lo 0,56% e Parigi lo 0,65%. A Piazza Affari il titolo migliore è Diasorin a +4,10%. Juventus invece perde il 2,74%. In rosso il comparto bancario con lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco sull'ottovolante: a inizio giornata ha toccato i 290 punti base, per poi scendere fino a 277 punti base (rendimento del decennale al 2,57%). Wall Street prosegue mista con il Nasdaq in calo di mezzo punto e il Dow Jones in rialzo di un quarto di punto. Intanto il rendimento del titolo di Stato americano a 10 anni torna a calare (a 2,07%), ai minimi da 20 mesi, sulla scia dei timori di un rallentamento dell'economia Usa. Si rafforza l'euro che si scambia a 1,1204 contro il dollaro.