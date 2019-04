Mercati Borse positive. Crolla la Juve

Milano

di Sabrina ManfroiSeduta positiva per Milano, salita dello 0,37%, disastrosa per la Juventus che ha perso il 17,6%. Pesa ovviamente la sconfitta con l'Ajax, che ha portato la società bianconera fuori dalla Champions e il titolo sotto 1,4 euro.Nel resto d'Europa Francoforte è salita dello 0,43%, Parigi +0,63%, piatta Londra. Intorno alla parità i principali indici di Wall Street in attesa del Beige Book della Fed.A Piazza Affari si è messa in luce Poste Italiane +5,7%, bene anche Prysmian +4%, Ubi Banca +3,6%, Fca +1,77%.Spread sostanzialmente fermo, anche se il rendimento decennale è salito al 2,62%.