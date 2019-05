Borse, predomina la cautela

di Coricelli Michela Aperture caute per le borse europee, poco mosse in attesa di sviluppi sul fronte del nuovo capitolo tecnologico della guerra commerciale Usa-Cina. Milano cede un quarto di punto, Parigi e Francoforte poco al di sotto della parità, mentre controcorrente Londra - dopo l'apertura da parte della premier May ad un possibile nuovo referendum su Brexit - guadagna quasi mezzo punto percentuale. Oggi anche le piazze asiatiche hanno optato per la prudenza. Tokyo ha chiuso quasi piatta a +0,05%, Hong Kong in leggero rialzo a +0,16%, mentre Shanghai perde mezzo punto. Sulla borsa di Shenzen tonfo di oltre cinque punti del titolo Hikvision, colosso mondiale della videosorveglianza. Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco resta stabile a 271 punti base.