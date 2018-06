Borse prudenti, attesa per la Fed

di Paolo Gila Prudenza e attesa hanno dominato l’andamento dei listini alla vigilia delle comunicazioni della Fed statunitense in materia di politica monetaria e di tassi, in calendario domani. E poi giovedì toccherà al Consiglio direttivo della Bce. Insomma una due giorni ad alta intensità.Le borse americane hanno aperto all’insegna della stabilità e questo riferimento ha dato l’impostazione all’intera Europa. Londra e Parigi hanno chiuso in leggero calo. Milano in lieve progresso e Francoforte pressoché invariata.In riduzione lo spread tra btp e bund, sceso a 230 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 80%.Stabile l’euro a quota 1,17 e 85 contro dollaro.