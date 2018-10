Mercato Borse prudenti, stabile lo spread

di Paolo Gila La manovra finanziaria in Italia, l’esito del voto in Baviera, le polemiche sulla Brexit e - o ovviamente – la complessità del quadro internazionale con le tensioni tra Turchia e Arabia Saudita.Gli investitori hanno cominciato le attività questa settimana con una agenda politica che prende il sopravvento sui fondamentali economici.Le borse in Europa sono poco mosse e Milano segna +0,10%, con parziali acquisti sui bancari. Lo spread è stabile a 305 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 3 e 56%.L’euro si rafforza contro dollaro e si porta a quota 1,16 e 10, mentre l’oro si alza a 1230 dollari l’oncia.