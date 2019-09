Borse sulla difensiva. Giù anche Wall Street

di Sabrina Manfroi Avvio negativo per Wall Street con il Nasdaq che cede lo 0,65%, sulla scia delle borse europee. Nel Vecchio Continente Milano resta la peggiore, -0,47%, in rialzo solo Francoforte, +0,23%. A Piazza Affari si appesantisce Ferrari, -5,6% dopo diverse sedute di guadagni e dopo i dati sulla frenata della produzione industriale del settore auto. In controtendenza Cnh +1,22%. Male anche Nexi e Finecobank, che cedono oltre il 3,5%, giu' Diasorin e Amplifon. Sul fronte opposto ancora guadagni sui titoli bancari Unipol +2,7%, Bper +1,7%. In luce Cnh e i petroliferi. Lo spread e stabile, a 154 punti base, rendimento decennale allo 0,97%.