Borse tutte in calo, spread sopra i 280 punti base

Condividi

di Michela Coricelli Chiusure in rosso per tutte le borse europee, al termine di una seduta decisamente negativa. Milano cede l'1,29% in linea con Londra a -1,15% e Francoforte a - 1,57%; più pesante Parigi a -1,70%.Dopo la lettera all'Italia della Commissione europea - in cui si chiedono chiarimenti sui conti pubblici - lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è tornato a riallargarsi, pur senza scossoni, e chiude a 281 punti base. Il rendimento del decennale italiano è al 2,64% e quello del Bund è -0,17%. Gli investitori acquistano il titolo tedesco sempre più come un "bene rifugio". Intanto Wall Street peggiora, sulla scia dell'approfondirsi del conflitto economico tra Usa e Cina. Dow Jones e Nasdaq cedono oltre un punto percentuale. A New York il titolo della società americana di abbigliamento giovanile Abercrombie dopo la presentazione dei conti crolla e cede il 24%.