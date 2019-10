Borse tutte positive dopo Draghi

di Michela Coricelli Seduta di rialzi in Europa e oltreoceano. Un avvio positivo a Wall Street con il Dow Jones che guadagna lo 0,17% e il Nasdaq lo 0,54%.Intanto, dopo le decisioni (già ampiamente previste) della Bce di mantenere invariati i tassi e far ripartire il Quantitative Easing dal 1 novembre con 20 miliardi di acquisti al mese, le banche europee mantengono la rotta assunta in mattinata, in territorio positivo.Milano guadagna lo 0,80%, Londra è la migliore in rialzo di un punto, Francoforte mezzo punto e Parigi lo 0,36%.L'euro si rafforza e si scambia a 1,1128 contro il dollaro.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco stabile a 130 punti base con il rendimento del nostro decennale allo 0,92%.