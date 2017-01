Russia Botte da orbi tra ragazze: la rissa tra nazionali juniores di hockey su ghiaccio

Il capitano della nazionale femminile juniores russa di hockey sul ghiaccio (under 18) Nina Pirogova e l’attaccante Oksana Bratisceva sono state squalificate per una rissa sul campo con le avversarie della nazionale della Repubblica Ceca. Pirogova ha dimostrato ottime capacità da pugile, stendendo con due colpi la sua avversaria ceca. Quando altre due giocatrici ceche si sono lanciate in aiuto alla compagna di squadra, la russa ha “sistemato” anche loro. A causa della rissa sono state allontanate dal campo 4 giocatrici russe e 3 ceche.