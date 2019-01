Branco di cinghiali in autostrada, grave incidente sull'A1: un morto e 10 feriti Gli animali presenti sulla carreggiata avrebbero provocato lo scontro tra 3 veicoli che andavano in direzione Sud

Un grave incidente stradale, avvenuto nella notte, al km 33 Sud dell'autostrada A1, fra Lodi e Casalpusterlengo, in direzione Bologna, ha causato la morte di un 28enne e il ferimento di altre dieci persone, fra cui alcuni bambini. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, un branco di almeno tre cinghiali è riuscito a entrare sulla carreggiata stradale e ha provocato lo scontro fra tre veicoli, che hanno investito anche gli animali. Tra i feriti, due sono ricoverati in codice rosso e altri otto versano in condizioni meno gravi.Secondo la ricostruzione della polizia stradale, nell'incidente sono rimaste coinvolte tre macchine che andavano in direzione Sud. La prima ha investito due cinghiali e si è fermata. Una seconda auto arrivata ha investito le carcasse degli animali e poi urtato il veicolo fermo. Il conducente è sceso, probabilmente per chiedere aiuto, ed è stato travolto da una terza vettura, una Polo, che poi si è scontrata con le due auto ferme.Il conducente della Polo, di origini polacche ma residente in Italia, è morto sul colpo, la fidanzata di 27 anni è stata trasportata in gravissime condizioni, in codice rosso, all'ospedale di Lodi.Gli altri feriti sono un bambino e una bambina di 8 anni, uno di 11 anni, un tredicenne, una ragazza di 15 anni, due donne di 37 e 39 anni e due uomini di 40 e 48. Uno di loro si trova in Rianimazione, in prognosi riservata, trasportato all'ospedale Maggiore di Parma.Dai primi rilievi è emerso che i cinghiali avrebbero scavato un cunicolo nel terreno arrivando così in strada, la rete di protezione è risultata perfettamente integra. E' questo, a quanto si apprende, l'esito dei sopralluoghi tecnici effettuati subito dopo l'incidente dalla Polstrada e dalla Direzione tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.