2019/03/21 16:37

La Mani Pulite verdeoro Brasile, arrestato per corruzione l'ex presidente Michel Temer Arrestato anche un suo ex ministro. In tutto sono 8 i mandati di arresto, nell'ambito dell'inchiesta Lava JAto sui fondi neri Petrobas, considerata la Mani Pulite verdeoro. Temer: l'arresto è un atto barbarico

Caso Battisti, Mattarella ringrazia Temer: estradizione giusta

Caso Battisti, Mattarella ringrazia Temer: estradizione giusta Brasile, Temer cede ai camionisti e abbassa il prezzo del diesel

Brasile, Temer cede ai camionisti e abbassa il prezzo del diesel Brasile, le accuse al presidente Michel Temer: autorizzò tangenti. Corte Suprema: sì a inchiesta Condividi L'ex presidente brasiliano Michel Temer è stato arrestato a San Paolo, in seguito ad accuse di corruzione, e sarà trasferito a Rio de Janeiro, dove deve presentarsi davanti alla magistratura. Lo ha reso noto il canale Globo News. Secondo G1, il sito di notizie della Rete Globo, l'arresto di Temer sarebbe legato alle indagini riguardanti uno schema di corruzione relativo alla costruzione della centrale nucleare Angra 3, situata ad Angra dos Reis, sul litorale di Rio de Janeiro. José Antunes Sobrinho, ex proprietario dell'impresa Engevix divenuto collaboratore di giustizia, ha rivelato agli inquirenti che, per aggiudicarsi l'appalto, avrebbe pagato una tangente da un milione di reais (poco meno di 300mila euro) su richiesta del colonnello Joao Baptista Lima Filho (amico e collaboratore di Temer) e dell'ex ministro delle Miniere e dell'Energia, Moreira Franco, a sua volta arrestato. Il tutto con il consenso tacito del capo di Stato. Gli arresti sono stati eseguiti nell'ambito dell'inchiesta Lava Jato sui fondi neri Petrobras, considerata la Mani Pulite verdeoro, come rende noto Globo News. In tutto - precisano i media locali - sono otto i mandati di arresto preventivo disposti dal giudice Marcelo Bretas, del 7/mo Tribunale penale federale di Rio de Janeiro.



Temer: l'arresto è un atto barbarico

L'ex presidente del Brasile ha definito un "atto barbarico" il suo arresto preventivo disposto dal giudice di Rio de Janeiro, Marcelo Bretas: lo ha reso noto il portale di notizie Uol riferendo una telefonata tra l'ex capo di Stato e il giornalista Kennedy Alencar. Brian Alves, uno dei legali di Temer, ha intanto annunciato la presentazione, nelle prossime ore, della richiesta di 'habeas corpus'. L'arresto è avvenuto a San Paolo mentre l'ex presidente usciva di casa. Da lì gli agenti lo hanno portato all'aeroporto di Guarulhos, per trasferirlo a Rio.

