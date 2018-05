Brasile, sciopero dei camionisti. Paese ancora paralizzato La situazione resta difficile in molti punti del paese per la mancanza di combustibile ed alimenti freschi. Il governo per liberare le strade interviene con le unità antisommossa e Amnesty International definisce la decisione "inaccettabile"

Camionisti brasiliani in sciopero

Condividi

O governo federal está abrindo mão de boa parte do que lhe cabe na composição do preço dos combustíveis. E, como o ICMS entra nessa composição, estou conversando com os governadores para que eles também colaborem. Para isso, a reunião do CONFAZ hoje é muito importante. — Michel Temer (@MichelTemer) 25 maggio 2018

Malgrado il governo di Michel Temer alterni rassicurazioni e minacce per dichiarare risolta la crisi aperta dallo sciopero dei camionisti, arrivato al suo sesto giorno, la situazione resta difficile in molti punti del Brasile per la mancanza di combustibile ed alimenti freschi.Il governo ha pubblicato un breve video su Twitter per informare che "diversi centri di combustibile del paese stanno ricevendo benzina, etanolo e diesel", ma le autorità locali ammettono non solo che esistono seri problemi, ma soprattutto che potrebbero durare.Il ministro brasiliano per la Sicurezza pubblica, Raul Jungmann, ha poi dichiarato che ci sono ancora 566 posti di blocchi dei camionisti in sciopero nelle strade del paese, mentre altri 524 sono stati "liberati" dalle forze dell'ordine. Il ministro ha aggiunto che solo in sei casi la riapertura del traffico "non stata ottenuta con la trattativa e abbiamo dovuto usare le unità antisommossa", senza per che si segnalino feriti.Tanto a Belo Horizonte, capitale dello stato di Minas Gerais (sudest), come a Porto Alegre, capitale di Rio Grande do Sul (sud), non ci sono autobus a causa della mancanza di carburanti. E sono tredici gli aeroporti che hanno seri problemi di riserva per i velivoli con centinaia di voli cancellati.A San Paolo, il governatore Marcio Franca ha mandato il battaglione d'urto della Polizia Militare al Rodoanel, l'anello autostradale intorno alla metropoli, dove sono concentrati i posti di blocco. Amnesty International ha denunciato come "inaccettabile" la decisione del governo brasiliano di mobilitare le forze armate per liberare le strade del paese dai posti di blocco dei camionisti in sciopero, avvertendo che potrebbe "portare ad una escalation della violenza".In un comunicato, Jurema Weneck, responsabile della ong di difesa dei diritti umani in Brasile, ha detto che la decisione, annunciata dal presidente Michel Temer, rappresenta "un passo inaccettabile verso la militarizzazione della gestione delle politiche pubbliche", aggiungendo che le parti "devono trovare la strada di trattativa per definire una soluzione pacifica per le eventuali impasse" affrontate nelle loro trattative.Temer, dopo aver annunciato la mobilitazione delle forze federali di sicurezza contro i posti di blocco dei camionisti, ha emesso un decreto per mettere in atto una "Missione di garanzia della legge e l'ordine" (Glo), meccanismo legale previsto per situazioni di emergenza in cui le forze di sicurezza non sono capaci di affrontare da sole una grave perturbazione dell'ordine pubblico. Da parte sua, Alexandre de Moraes, magistrato del Supremo Tribunale Federale (Stf) ha autorizzato l'uso della forza per ripristinare il traffico nelle strade bloccate dai camionisti.